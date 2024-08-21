Ders: Çantalar nasıl dolacak

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına bir aydan az bir süre kalırken veliler okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Kırtasiye ürünlerine önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 40 ila yüzde 70 oranında zam geldi. Geçtiğimiz yıl ilköğretim seviyesindeki bir öğrencinin okul çantası 1200 TL’ye dolarken şimdi ise bu fiyat en az 2 bin TL’yi ortalama ise 3 bin 500 geçiyor.

Temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir zam yapılmazken okul ihtiyaçları ve servis ücretlerine yapılan zamlar yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Artan maliyet ise velileri kalitesiz ürünleri satın almaya mecbur bırakıyor. Velilerin ekonomik krizden nasıl etkilendiğini yerinde görmek için geçen yıl fiyat listesi çıkardığımız kırtasiyelerin bulunduğu İstanbul’un Eminönü ilçesinin yolunu tuttuk. Veliler, en ucuz ürünleri bulmak için kırtasiye kırtasiye geziyor.

Öğrencilerin okul için en temel ihtiyaçları arasında çanta, defter, kalem, silgi, boyama kiti, kalem traş, resim çantası, kalemlik ve suluk bulunuyor. Bir öğrencinin çantası en ucuz 2 bin TL’ye ortalama ise 3 bin 500 TL’ye doluyor. Büyük boy defterlerin fiyatı 35 ila 100 TL’den başlarken kurşun kalemler 18 ila 20 TL, uçlu kalemler ise 50 ila 180 TL arasında değişiyor. İlkokul öğrencileri için istenen pastel boyalar 195 TL ila 345 TL, sulu boyalar en ucuz 110 TL ila 195 TL, kuru boyalar ise 85 TL’den 245 TL’ye kadar çıkıyor. Sırt çantaları 750 ila 2 bin 500 TL, kalem traşlar 15 TL ila 40 TL, silgi 10 TL, suluklar 100 TL ila 200 TL, suluklar 150 TL, resim çantalarının fiyatları ise 295 TL arası seyrediyor.

Aynı kırtasiyelerin geçen sene ile bu sene arasındaki fiyat farkları yukarıdaki gibi (TL)

OKUL SERVİSLERİNE ZAM YAPILDI

Eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala velilerin kapılarını çaldıkları ilk durak kırtasiyelerle de sınırlı kalmadı. Eğitime yönelik her kalemden yapılan zamlar velilerin etrafını kuşatırken akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla birlikte okul servislerinin de ücretleri devam ediyor.

Ankara’da servis ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapılırken buna göre okul servis ücreti yıllık 0-3 kilometre arası 16 bin 745 TL, 3-6 kilometre arası 18 bin 450 TL, 6-10 kilometre 21 bin 320 TL, 10 -15 kilometre arası ise 24 bin 810 TL oldu. İstanbul’da ise 0-1 kilometre arası 1665 TL olan okul servisi ücreti yüzde 16’lık zamla birlikte 1931 TL’ye yükseldi. Çanakkale’de ise durum pek farksız değil. Kentte okul servis ücretlerine yapılan yüzde 52 oranındaki zamla birlikte 10 kilometre ve üzeri mesafelerde sabah, öğle ve akşam servis ücretleri yıllık olarak ortalama 47 bin TL’yi bulacak.

ÇIKACAK FATURAYI KESTİREMEZ OLDUK

İstanbul’da yaşayan ve bu yıl çocuğunu ilkokul 1’inci sınıfa yazdıran ismini vermek istemeyen bir veli, okul önlükleri ve kırtasiye masraflarının en az 5 bin TL’yi bulabileceğini söyledi. “Bir çocuğu okul kaydetmek çok masraflı” diye konuşan veli, “Defterleri, boyama kalemleri, kalemleri, suluğu ve kalemliğinin dışında okul önlüğünün sürekli gelen zamlarla kaça mal olacağını artık kestiremez duruma geldik. Geçen sene okul önlüğü 1200 TL tuttu, bu sene her şey üç katı pahalandı. Bunun daha ayakkabısı var” dedi.

GEÇEN SENEDEN KALAN DEFTERİNİ KULLANACAK

İzmir’de yaşayan ve iki çocuğunun eğitim masrafları için ortalama 10 bin TL harcama yapacaklarını düşündüğünü söyleyen veli Mustafa Yüksel, “Bu yıl servis ücretleri minimum aylık 6-7 bin TL olacağı için liseye giden çocuğumu servise gönderemiyorum çünkü bunu karşılayabileceğimizi düşünmüyorum. Geçen yıl da toplu taşıma ile göndermek zorunda kalmıştık. Geçen yıl yol parası ve tost, ayran yemesi için harçlığını günlük 90 TL verirken toplu taşımaya gelen zamlarla bunu da artıracağız” dedi.

Yüksel şöyle konuştu: “Büyük çocuğuma geçen seneden kalan defterlerini yapıştırıp kullanmasını tavsiye ediyoruz. Ergenlik çağında olduğu için akranlarıyla aynı defterleri istiyor. Geçen yıl 60 TL olan defterlerin fiyatı şimdi arttı. Sağlığına zarar vermeyecek kaliteli ürünler almak istiyoruz ancak bunu nasıl finanse edeceğimizi bilmiyorum. Ek iş arıyorum. Geçen yıl aldığımız çantayı bu yıl da kullanacak, yenisini istiyor ancak alamıyorum. Asgari ücret üzerinde maaş alıyorum ancak biz bu denli zorlanırken asgari ücretle geçinenler bu masrafı nasıl karşılayacak? Bir okul tişörtü geçen yıl 350 TL idi. Eğitim parasallaştırıldı bizler buna karşı mücadele ediyoruz.”