Ders dışı etkinliğe zaman yok itirafı

AKP, hemen her seçim döneminde, “İkili eğitimi bitireceğiz” vaadiyle ortaya atılsa da ikili eğitimdeki öğrenci sayısı, giderek daha da arttı. 2024 itibarıyla ilköğretim kademesindeki her 10 öğrenciden beşinin, ortaöğretim kademesinde ise her 10 öğrenciden dördünün ikili eğitim kapsamında olduğu bildirildi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde çok sayıda okulun zarar görmesi de ikili eğitime mecbur kalan öğrencilerin sayısını artırdı.

Kangren halini alan ikili eğitim sorunu iktidarın ısrarla uyguladığı kalıcı yaz saati uygulaması ile birleşince öğrenciler için zulüm adeta daha da derinleşti. Milyonlarca öğrenci sabah karanlığında okula gitmek zorunda kalırken öğrencilerin büyük bölümü de akşam karanlığında okuldan çıkarak evine gitmek zorunda bırakıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan, “Birim Faaliyet Raporu” da ikili eğitim ve kalıcı yaz saati uygulamasının yarattığı sorunları gözler önüne serdi. Raporda yer alan, “Zayıflıklar tablosu” adı verilen ve eğitim alanındaki zayıflıkları ortaya koyan tabloda ikili eğitimle ilgili değerlendirme yapıldı. Tabloda öte yandan eğitim bütçesinin yetersizliğinin genel faaliyetler ile Ar-Ge faaliyetlerini olumsuz etkilediği de belirtildi.

ÇOCUKLARA UYGUN DEĞİL

Raporun dört maddeden oluşan zayıflıklar bölümündeki maddelerinden biri de “İkili öğretim yapılması” maddesi oldu. Müdürlük, ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yaş gruplarına uygun olmadığını belirtti. Öğrencilerin erken saatlerde okula gitmesi ve geç saatlerde okuldan çıkması nedeniyle “Ders dışı etkinliklere yeterli zaman ayıramadıkları” kaydedildi.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, “Zayıflığı ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler nedir?” sorusuna ise “İhtiyaç duyulan alanlara derslik yapımının sağlanması, normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması” yanıtını verdi.