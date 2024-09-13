Ders dışı etkinliğe zaman yok itirafı
Kangren halini alan ikili eğitim ve kalıcı yaz saati uygulamasının çocuklar üzerindeki acı etkisi, MEB’in raporu ile ortaya konuldu. Müdürlük, raporunda ikili eğitim nedeniyle ders dışı etkinliklere zaman kalmadığını kaydetti.
AKP, hemen her seçim döneminde, “İkili eğitimi bitireceğiz” vaadiyle ortaya atılsa da ikili eğitimdeki öğrenci sayısı, giderek daha da arttı. 2024 itibarıyla ilköğretim kademesindeki her 10 öğrenciden beşinin, ortaöğretim kademesinde ise her 10 öğrenciden dördünün ikili eğitim kapsamında olduğu bildirildi. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde çok sayıda okulun zarar görmesi de ikili eğitime mecbur kalan öğrencilerin sayısını artırdı.
Kangren halini alan ikili eğitim sorunu iktidarın ısrarla uyguladığı kalıcı yaz saati uygulaması ile birleşince öğrenciler için zulüm adeta daha da derinleşti. Milyonlarca öğrenci sabah karanlığında okula gitmek zorunda kalırken öğrencilerin büyük bölümü de akşam karanlığında okuldan çıkarak evine gitmek zorunda bırakıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan, “Birim Faaliyet Raporu” da ikili eğitim ve kalıcı yaz saati uygulamasının yarattığı sorunları gözler önüne serdi. Raporda yer alan, “Zayıflıklar tablosu” adı verilen ve eğitim alanındaki zayıflıkları ortaya koyan tabloda ikili eğitimle ilgili değerlendirme yapıldı. Tabloda öte yandan eğitim bütçesinin yetersizliğinin genel faaliyetler ile Ar-Ge faaliyetlerini olumsuz etkilediği de belirtildi.
ÇOCUKLARA UYGUN DEĞİL
Raporun dört maddeden oluşan zayıflıklar bölümündeki maddelerinden biri de “İkili öğretim yapılması” maddesi oldu. Müdürlük, ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yaş gruplarına uygun olmadığını belirtti. Öğrencilerin erken saatlerde okula gitmesi ve geç saatlerde okuldan çıkması nedeniyle “Ders dışı etkinliklere yeterli zaman ayıramadıkları” kaydedildi.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, “Zayıflığı ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler nedir?” sorusuna ise “İhtiyaç duyulan alanlara derslik yapımının sağlanması, normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması” yanıtını verdi.
Nasıl iyi eğitim verilebilir?
İktidarın, kalıcı yaz saati uygulamasını, “Hukukun arkasından dolanarak” 2018’de kalıcı hale getirdiğinin altını çizen CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, “Uygulama, özellikle ikili eğitim nedeniyle çocuklarımızı olumsuz etkiliyor” dedi. Öğrencilerin sabah gün doğmadan okula gittiğini ve akşam güneş battıktan sonra okuldan çıktığını belirten Yazgan, “Bu çocuklarımıza nasıl iyi eğitim verebiliriz ki?” diye sordu.
AKP’nin, her seçim döneminde bitirme vaadi verdiği ikili eğitim uygulamasının da kördüğüm haline geldiğini kaydeden Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Okulları yıkıyorlar, yenisini yapamıyorlar. Bu eğitim yılında da binlerce çocuğumuz ikili eğitime mecbur bırakıldı. İktidar, eğitim politikasında sınıfta kaldığını kabul etmeli. Bakanlık, okula giriş ve çıkış saatlerinin çocuklara uygun olmadığını itiraf ediyor. Siyasi iktidar ise ideolojik tercihlerine geleceğimizi kurban ediyor. Ne ikili eğitim ne de kalıcı yaz saati sürdürülebilir. Hatalarını görmeli ve derhal hatadan dönmeliler.”