Ders kitabında AKP propagandası

Müfredata ilişkin tartışmalar sürerken 10’uncu sınıf ders kitabında AKP ve Diyanet propagandası yapıldığı öğrenildi. Kitapta Ali Erbaş ve AKP’li Göksu’nun propaganda içeren sözlerine yer verildi.

Birgül BİRBEN

MEB’in hazırladığı yeni müfredat tartışılırken halihazırda okutulan ders kitaplarında AKP ve Diyanet propagandasının yer aldığı öğrenildi. 10’uncu sınıfta okutulan Türk Dili ve Edebiyatı dersi kitabında AKP’li belediyelerin etkinliğine ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın konuşmalarına yer verildi.

‘YERLİ VE MİLLİ’ VURGUSU YAPILDI

"Haber Metni" Ünitesi’nde yer alan metinde AKP’li Esenler Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesi’nin 2018 yılında düzenlediği İki Yaka Tek Ses etkinliğine yer verildi. Metinde halen Esenler Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tevfik Göksu’nun ifadeleri aktarıldı. Göksu’nun şu sözleri metinde yer aldı: “Türkiye’de milli ve yerli ruhun en yüksek derecede kendisini hissettirdiği ve siyasal anlamda da bizim en güçlü olduğumuz iki temel ilçe Sultanbeyli ve Esenler’dir. Bu ‘İki Yaka Tek Ses’ projesini ortaya çıkaran belki de en önemli ayrıntılardan bir tanesi budur. Bu güçlü yerli ve milli ruhu hissettiğimiz ve demokrasiye sahip olan bu ilçede böyle bütünleşik programlar yapılsın diye yola çıktık. Çok anlamlı bir programa ev sahipliği yapmış olduk.” Ayrıca metnin devamında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ifadelerinin çözümlenmesi istendi.

HAKARET İÇEREN İFADELER VAR

Ünitenin ölçme ve değerlendirme bölümünde ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katıldığı bir etkinliğe yer verildi. Metinde şu ifadeler kullanıldı: “İnsanın ahlak, erdem, Müslümanca ilkeli yaşayış ve inançtan uzak durduğunda, inandığı gibi yaşamayıp yaşadığı şeylere inanmaya başladığı takdirde ‘aşağıların en aşağısı’ olacağını belirten Erbaş, ‘İnsanın iradesiyle ilişkisi en somut şekliyle davranışlarında ortaya çıkmaktadır. İnsana yakışan her halükarda erdemli bir tavır ve duruşu hayat tarzı olarak benimsemektir’ dedi.”

MEB’in yakın dönemde hazırladığı müfredatta da benzer içerikler yer almıştı. AKP’nin seçim solganı olan ‘Türkiye Yüzyılı’ model ismi olarak belirlenmiş ve içeriklere de AKP politikaları eklenmişti.