Ders kitabında 'Andımız'a sansür

Milli Eğitim Bakanlığı yeni müfredata ilişkin ders kitaplarını yayımladı. 1.sınıf, 5.sınıf ve 9.sınıf ile okulöncesi için yayımlanan ders kitaplarında çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Uzun süre okullarda ders başı yapmadan önce okutulan ancak 2013 yılında kaldırılan "Andımız" isimli metinde sansür yapıldı.

Hayat Bilgisi dersinin 1’inci sınıf 1’inci kitabının girişinde metnin son cümlesi olan "Ne Mutlu Türk’üm diyene" ibaresi kitapta yer almadı. Metin, "Varlığım Türk varlığıma armağan olsun" ifadesiyle sonlandırıldı.

"Ne Mutlu Türk’üm diyene" ibaresi kitapta yer almadı.

NE OLMUŞTU?

"Andımız" 1933 ile 2013 yılları arasında her sabah öğrencilere törenle okutuluyordu. 8 Ekim 2013’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle yürürlükten kaldırıldı. Türk Eğitim-Sen, birkaç gün sonra, yürürlükten kaldırma kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı. Davada ilk karar 2018’de çıktı. Danıştay 8. Dairesi'nin, oy çokluğu ile aldığı kararla, oy çokluğuyla düzenleme iptal edildi ve yeminin yeniden okutulmasının önü açıldı.

Erdoğan bu kararı o günlerde, "Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz" sözleriyle eleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu karara itiraz etti. Bu itiraz da 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından karara bağlandı ve metnin okutulması yönündeki karar iptal edildi.