Ders kitapları AKP seçim bülteni gibi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliği yapmasının ardından ikinci seneye girildi. Ders kitapları da yeni müfredata göre şekillenmeye başladı.

Müfredattaki din vurguları dikkat çekerken esas önemli detay ise kitapların arka kapaklarında yer alan AKP projeleri oldu.

6 YAŞA ORUÇ ÖZENDİRME

İlkokul birinci sınıfta öğrencilere dağıtılan ‘Hikayelerim’ serisinin 8’inci kitabında “Mahallede İftar” başlık bir öyküye yer verildi. Böylece öğrenciler oruç tutmaya özendirildi. Yine birinci sınıfta dağıtılan ‘Şiirlerim’ kitabında yer alan “Bilimin Işığında” isimli şiirde ise öğrenciler Teknofest’e özendirildi.

Müfredatın taslağı ilk ortaya çıktığında ‘Tüm derslerde dine referans’ olacak eleştirisinin haklılığı da bir kez daha görüldü. Önceki yıllarda “Anadolu’nun Türkleşmesi” olarak başlıklandırılan konu bu yıl değiştirildi. İslam ve Türk Medeniyeti ‘Ortak Mirasımız’ ünitesinde ortaklaştırıldı. Başlıklardan biri de “11’inci-13’üncü Yüzyıllar Arasında Meydana Gelen Askerî Mücadelelerin Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasına Katkıları” yapıldı. O dönemki devletler de ‘Türk devleti’ olarak değil, “Türk-İslam devleti” olarak anıldı.

ÇAMLICA CAMİSİ

Aynı ünitede yer alan dikkat çeken bir diğer detay ise Büyük Selçuklular anlatılırken AKP döneminde inşa ettirilen ve boş kaldığı için eleştirilere neden olan Çamlıca Camisi’ne yerilmesi oldu. Kitapta buna ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: “Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştiren ve görkemli mimarisiyle dikkat çeken Büyük Çamlıca Camisi, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve İslam Medeniyetleri Müzesi ile Türkiye'nin en modern külliyesi olma özelliğini taşıyor.”

KAPAKTA AKP PROJELERİ

Kitapların içeriğinde olmasa da kapaklarda dikkat çeken bir detay daha yer aldı. AKP’nin hayata geçirdiği için seçim propagandalarından kullandığı birçok projeye kapakta yer verildi. O projeler şöyle: TGC Anadolu, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi, Kaan uçağı, İnsansız Hava Aracı, TOGG, İstanbul Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren.

10’uncu sınıf Tarih kitabında ise Avrupa’daki gelişmeler ve diğer tüm olaylar Osmanlıcı bir bakış açısıyla ele alındı. Coğrafi Keşiflerin olumlu yanlarına hiç değinilmeden tamamen sömürgecilik vurgusu yapılırken ‘Yükselme Dönemi’ ifadesi yerine ‘Cihan Devleti Osmanlı’ ifadesi kullanıldı.

Osmanlı Devleti’ne ilişkin bu bölümde “Osmanlı’nın büyük bir cihan devleti hâline gelmesinde İstanbul’un Fethi çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bununla birlikte Doğu’da ve Batı’da kazanılan zaferler ve Osmanlı donanmasının üstün başarıları, devletin hâkimiyet alanlarını genişletmesini ve kurulduğu coğrafyanın en etkin siyasi gücü olmasını sağlamıştır. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nin yönetim ve ordu yapılarında da değişimi gerektirmiştir” denildi.

Coğrafi Keşifler’e ilişkin ise şunlar denildi: “Portekizlilerin Afrika kıyılarını keşfi, 15’inci yüzyılın başlarında Portekiz Prensi Henrique’nin liderliğinde başladı. Portekizli gemiciler, 1434’te zorlu ve tehlikeli bir geçit olan Bojador Burnu’nu aşarak Batı Afrika’ya doğru ilerlemeye başladı. 1444’te Senegal Nehri’ne ve Yeşil Burun Adaları’na ulaşarak altın ve köle ticareti için bağlantılar kurdu. 1498’de Vasco de Gama’nın Ümit Burnu’nu geçerek Hindistan’ın Kalikut Limanı’na ulaşması, Portekiz’in baharat ticaretinde ve sömürgecilik faaliyetlerinde güç kazanmasına neden oldu. 1511’de Malakka Boğazı’nın kontrolünü ele geçiren Portekizliler, 1554’te ise Çin’le ticaret yapmak için Makao’yu ele geçirdi ve burasını bir üs olarak kullandı. Keşfedilen bu topraklarda koloniler kuran Portekiz Krallığı, kısa sürede büyük bir sömürge imparatorluğuna dönüştü.”