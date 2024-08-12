Ders kitaplarına 269 milyon TL: Türkiye yüzyılı vurgun modeli

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm tepkilere karşın hazırladığı müfredat değişikliğini eğitimcilerin itirazlarına rağmen uygulamaya geçirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlandığı kaydedilen yeni müfredata yönelik, “Saray’ın talimatı doğrultusunda hazırlandı” eleştirileri yapıldı. Müfredat değişikliğinin ardından hazırlanan yeni ders programları ise “AKP’nin ajandası” yorumlarına yol açtı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onayladığı Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredatın, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanması kararlaştırıldı. Müfredatın 9 Eylül 2024 tarihinden itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI

Müfredatın onaylanmasının ardından gözler, yeni ders kitaplarının hazırlık sürecine çevrildi. Ders kitaplarının basımına yönelik 25 Temmuz’da gerçekleştirilen ihalenin 8 ve 9 Ağustos'ta açıklanan sonuç ilanı ise “Yeni ders kitaplarının basımı ile şirketler ihya edilecek” eleştirilerinin haklılığını ortaya koydu.

MEB, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine dağıtılacak kitapların basımı için üç farklı matbaa şirketiyle toplam 32 sözleşme imzaladı. Sözleşme imzalanan şirketlerin Ada, Başak ve Cem Ofset olduğu öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kitap basım ihalelerinin büyük bölümünü alan Başak Matbaacılık’ın, MEB ile en maliyetli sözleşmeyi imzalayan şirket olduğu belirtildi.

Kitap basım ihalesinin sonuç ilanına göre, Başak Matbaacılık ile 134 milyon 66 bin TL’lik, ADA Matbaacılık ile 67 milyon 259 bin TL’lik, Cem Ofset ile de 67 milyon 160 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin toplam maliyeti kayıtlara, 269 milyon 85 bin 372 TL olarak geçti.