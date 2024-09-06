Ders saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta başlayacak? İlk ders kaçta başlıyor?

İstanbul'da ders saatleriyle ilgili yeni düzenlemeye dair İstanbul Valiliği tarafından açıklama geldi. İstanbul Valiliği şehir trafiğininin okulların 9 Eylül Pazartesi günü açılmasıyla birlikte olumsuz etkilenmemesi için yeni bir düzenlemeye gitti. İstanbul'da 2024 - 2025 eğitim öğretim yılı Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte başlıyor. 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin İstanbul'da Pazartesi günü okula geri dönüyor. Peki, Ders saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi okullar saat kaçta başlayacak? İlk ders kaçta başlıyor? Pazartesi okullar saat 10'da mı başlayacak? İlk ders kaçta başlıyor? İşte detaylar!

9 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? İLK DERS KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi gününde kent trafiğinde yaşanabilecek olası sıkışıklıklar sebebiyle eğitim öğretimin saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirileceğini ilan etti. Buna göre 9 Eylül Pazartesi günü okullarda ilk ders saati 10.00'da başlayacak.

İstanbul'da resmi ve özel okullarda 2 milyon 951 bin 685 öğrencinin eğitim öğretime başlayacağı kaydedilen açıklamada, bu öğrencilerden 715 bin 835'inin ilk kez yeni okullarında eğitim öğretim göreceği aktarıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN OKUL SAATLERİNİ İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.