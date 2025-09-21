Ders seçimi ticarete döndü: Bot ile alıp, para karşılığı satıyorlar!

Kontenjanların hızla dolması ve teknik aksaklıklar nedeniyle üniversitelerde ders seçimi ticarete döndü. Bazı üniversitelerde ücretli botlar kullanılırken, bazılarında ise derslerin öğrenciler arasında satışı yapılıyor.

Milliyet'in haberine göre; üniversitelerde yeni dönemle birlikte ders seçimleri de başladı. Ancak teknik aksaklıklar ve kontenjan yetersizlikleri öğrencileri mağdur ediyor.

Online sistem açılır açılmaz hızlı davranan öğrenciler dersleri kapıyor; bu nedenle öğrenciler istedikleri dersleri seçemiyor. Bu noktada, dersleri hızlı almak için botlar devreye giriyor. Bazıları bu botları kendisi geliştirip kullanırken bazı öğrenciler ise herkesin kullanabileceği ücretli botları satışa çıkarıyor. Botların ücretleri 119 TL ile 479 TL arasında değişiyor.

Ücretli botların yanı sıra ihtiyacı olmadığı halde ders seçen bazı öğrenciler, kontenjan dolduktan sonra bu dersleri ücret karşılığında başkasına devrediyor. Derslere gösterilen talebe göre fiyatlar 2 bin ile 5 bin TL arasında değişiyor. Ders satışları, arkadaş gruplarında ya da sosyal medyada yapılıyor. Örneğin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden bir öğrenci arkadaşının kontenjanı 2 bin TL’ye sattığına ilişkin dekontu sosyal medyada paylaştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) bir öğrenci ise bazı öğrencilerin 24 saat boyunca 3 saniyede bir istek atan kod çalıştırdığını ve böylelikle ders alıp daha sonra satabildiklerini kaydetti.

İTÜ'DE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Geçen yıl da İTÜ Makine Fakültesi, bazı öğrencilerin dersleri kontenjan bulamayanlara para karşılığı sattığını tespit ettiklerini duyurmuştu. Fakülte, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.