Dersim Barosu’ndan Tuncay Sonel başvurusu: "İsmi cadde ve sokaklardan kaldırılsın" talebi

Dersim Barosu, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in kentte belli noktalara verilen isminin kaldırılmasını talep etti.

Baro tarafından Dersim Belediye Başkanlığı’na konuya ilişkin dilekçe sunuldu.

Sunulan dilekçede, kent merkezinde yer alan cadde, sokak, park ve benzeri kamusal alanlara Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in isminin verildiği hatırlatılarak, bu durumun kamu vicdanını zedelediği ifade edildi.

"KAMU YARARI İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Başvuruda, kamu yararı, hukuk devleti ilkesi ve idarenin tarafsızlığına vurgu yapılarak, "Hakkında devam eden soruşturmalar bulunan ve tutuklanan bir kişinin isminin kamusal alanlarda yaşatılmaya devam edilmesi kamu yararı ile bağdaşmamaktadır" denildi.

Dilekçede ayrıca, söz konusu isimlendirmelerin hangi Belediye Meclisi kararı ile yapıldığının, kararların tarih ve sayılarının, sürece ilişkin usul ve yöntemlerin, varsa komisyon raporlarının ve tüm idari belgelerin paylaşılması talep edildi.

Baro, mevcut isimlerin kaldırılarak yerine Gülistan Doku ve 'faili meçhul' bırakılan kadınların isimlerinin verilmesini isterken, bundan sonraki isimlendirmeler için Baro, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı ‘İsimlendirme ve Toplumsal Hafıza Komisyonu’ kurulmasını önerdi.