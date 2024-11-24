Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, adliyeye sevk edildi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Dersim ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kayyum atanmasının ardından hakkında gözaltı kararı verilen DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birsen Orhan, savcılık ifadesi alınmak üzere Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.



Birsen Orhan'ın adliye işlemleri sürüyor.

Birsen Orhan, emniyette gitmeden önce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yaşanan gözaltı girişimi henüz tek söz kurmadan belediyemize kayyım atandığı ilk anda gerçekleşti. Ve halkın kararlı duruşu ile izin verilmedi. Kolumda ve bacağımda yaralanmalar meydana geldi. Bu basına yansıyamadı, çünkü çekimi yapan arkadaşlarımıza müdahale edildi, telefonları kırıldı. Sonrasında daha gün ışımadan ev ev beni aradılar. Oysa adresim belliydi. Gün içinde kentte en öndeydim. Halkın arasındaydım, ama ne yaptılar evimden çıkarken, etrafım kuşatıldı. Haberi alan halkın tepkisi ve vekillerimizin müdahalesiyle ifadem bu sabah alınmak üzere karar kılındı. Bizler gerginlik büyümesin diye bu hukuksuz girişimlere tek söz etmedik.

"MÜCADELE YERE DÜŞMEMELİ"

Şimdi de niyet okumalarla bana uyduruk bir dosya hazırlandı. Tıpkı 20 Kasım'da eşbaşkanımız ve belediye başkanımıza yaptıkları gibi. Hiçbir suçum olmadan bu şekilde birçok hukuksuzluğa maruz kaldım. Ezcümle adaletin özeti bu deyip olağanlaştırmayacağım. Bugün yargı keyfi tutumlara dur demeli. İfade vermeye gidiyorum. Sözlerim de bir halkın hakikatidir. Ben yüksek sesle söyledim bu gerçekliği. Son söz olarak; bizler direnişin kentindeyiz bu mücadele geleneği yere düşmemeli. Ben inanıyorum ki Dêrsimliler ne yapacağını iyi bilir."