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Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Siyaset
  • 24.11.2024 10:48
  • Giriş: 24.11.2024 10:48
  • Güncelleme: 24.11.2024 17:40
Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fotoğraf: MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Dersim ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindeki Ovacık belediyelerine kayyum atandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kayyum atanmasının ardından hakkında gözaltı kararı verilen DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan ifade vermek üzere Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü’ne gitti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Birsen Orhan, savcılık ifadesi alınmak üzere Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

İFADESİ ALINDI

Savcılık tarafından Birsen Orhan’ın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “Kamu görevlisine hakaret” suçlamasıyla ifadesi alındı.

Birsen Orhan, daha sonra aynı gerekçelerle tutuklama talebiyle Tunceli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Birsen Orhan’ın hakimlik sorgusunun yapılması bekleniyor.

Öte yandan birçok kişi, adliye önüne geldi.

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