Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı

Yerine kayyum atanan DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı.

Güncel
  • 30.11.2024 10:06
  • Giriş: 30.11.2024 10:06
  • Güncelleme: 30.11.2024 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı
Fotoğraf: MA

Yerine kayyum atandıktan sonra hakkında ev hapis kararı verilen DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım'da Dersim ve Ovacık Belediyelerine kayyum atayarak seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.

Kayyum atanmasının ardından Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kayyum atanan Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan hakkında gözaltı kararı
Kayyum atanmıştı: Dersim Belediyesi Eşbaşkanı Birsen Orhana ev hapsi
BirGün'e Abone Ol