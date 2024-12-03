Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı

Yerine kayyum atanan ve 3 gün önce tutuklanan DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan serbest bırakıldı.

Birsen Orhan hakkında avukatların tutuklama kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. Birsen Orhan, yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla bırakıldı.

Birsen Orhan’ın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim İl Örgütü’ne gelmesi bekleniyor.

Partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Orhan'ın serbest bırakıldığını belirterek "Aramıza hoşgeldin" dedi.

22 Kasım'da DEM Partili Dersim ve CHP'li Ovacık Belediyelerine kayyum atandıktan sonra gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen Birsen Orhan, 30 Kasım Cumartesi günü yeniden gözaltına alınarak 'Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' iddialarıyla tutuklanmıştı.