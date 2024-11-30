Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı

Yerine kayyum atandıktan sonra hakkında ev hapis kararı verilen ve bu sabah gözaltına alınan DEM Partili Dersim Belediye Eş Başkanı Birsen Orhan tutuklandı.

Tunceli Adliyesi'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından savcı, "Toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" iddialarıyla Birsen Orhan'ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan, "Gözaltına alınıyorum. Pertek Emniyetince" yazdı.

Gözaltına alınıyorum.pertek emniyetince — Birsen Orhan (@birsenorhan_) November 30, 2024

NE OLMUŞTU?

Dersim Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım'da Dersim ve Ovacık Belediyelerine kayyum atayarak seçilmiş belediye başkanlarını görevden uzaklaştırmıştı.

Kayyum atanmasının ardından Dersim Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘kamu görevlisine hakaret’ suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.