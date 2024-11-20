Dersim Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Konak'a 6 yıl 3 ay hapis cezası
Dersim Belediyesi Eş Başkanı Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül'e, ‘terör örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.
Kaynak: İHA-DHA
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Dersim Belediyesi Eş Başkanı seçilen Cevdet Konak’a "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
CHP’Lİ OVACIK BELEDİYE BAŞKANINA DA HAPİS CEZASI
Aynı dosya kapsamında yargılanan CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sarıgül için ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da uygulandı.
Sarıgül daha önce HDP’den Ovacık Belediye Başkanlığı yapmış ancak daha sonra CHP’ye geçmişti.