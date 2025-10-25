Dersim dağlarının çığlığı ‘Soğuk Suyun Kokusu’nda

Kültür Sanat Servisi

Şair ve yazar Murat Kahraman, yaşam mücadelesinin izlerini taşıyan şiir dosyası 'Soğuk Suyun Kokusu' ile okurla buluştu. Kitapta Dersim coğrafyasının acısı, siyasi direnişin çığlığı ve toplumsal hafıza epik bir ağıta dönüşüyor.

Kahraman'ın hayatı, öğrencilik yıllarından Buca Hapishanesi'ndeki siyasi tutukluluğa ve 1996 Ölüm Orucu direnişinin ilk ekibinde yer almasına kadar, yaşadıkları eserinin cümleleri arasında yer alıyor. Kahraman eserinde, unutulmuş masallardan ve dağların sessiz çığlıklarından ilham alıyor. Fam Yayınları’ndan çıkan eser kitapevlerinden ve internet üzerinden temin edilebilir.