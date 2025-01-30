Dersim'de 114 hayvan ölmüştü: İlçe 30 gün karantinaya alındı

Dersim'in Pertek ilçesine bağlı Sürgüç ve Gülbahar Köyünde 112 kuzu ile 2 koyun, henüz belirlenemeyen nedenle öldü.

Ölen hayvanların bağırsaklarından incelenmek üzere numuneler alınırken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından alınan kararla, ilçe genelindeki tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası kararı alındı.

‘İLÇEYE HAYVAN GİRİŞ VE ÇIKIŞI YASAKLANDI’

Pertek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeye karantina sürecince hayvan giriş ve çıkışının yasaklandığı belirteilerek, “İlçemiz Pertek’te hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerimizde görülen şap hastalığı vakalarının artışı nedeniyle, ilçemiz tüm köy ve mahallelerinde 30 gün boyunca gözetim karantinası uygulamaya konularak, hayvan giriş ve çıkışının yasaklanmasına İlçe Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca karar verilmiştir. Tüm yetiştiricilerimize ikazen duyurulur” denildi.