Dersim'de 120 ton saman kül oldu

Dersim'de çıkan yangınında 120 ton saman kül oldu.

Olay, Pülümür ilçesi Bozağakaraderbent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmettin Çiçek’e ait saman yığınında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm yığını kapladı. Köy sakinleri kendi çabaları ile yangına müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 120 ton samanın kül olduğu öğrenildi.

Yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı.