Dersim'de 298 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

Dersim'de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 298 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinasyonunda, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yeni yılın ilk gününde yoğun mesai yürütüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskinin artması nedeniyle motokuryeler ile kış lastiği bulunmayan tüm araçların, ikinci bir duyuruya kadar il genelinde trafiğe çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Cankurtaran Geçidi üzerinde, 1.900 rakımda bulunan kesimde yolun tır ve çekicilere geçici olarak kapatıldığı, diğer araçların ise kontrollü geçişine izin verildiği kaydedildi.

Yetkililer, özellikle ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere tüm sürücülerin araçlarında zincir ve takoz bulundurmaları gerektiğini vurgulayarak, dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bölgede tipinin bir süre daha etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Dersim genelinde 298 köye ulaşım sağlanamadığı bildirilirken, kapalı köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.