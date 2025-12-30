Dersim'de 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
Dersim'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Kaynak: DHA
Valilik, kentte etkili olan olumsuz hava durumuna dair açıklama yaptı.
Açıklamada, kaymakamlıklar ile İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri ve meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.