Dersim'de 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Dersim Pülümür'de saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Dersim'in Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dersim'de saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 16, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2024-09-16
Saat:16:44:45 TSİ
Enlem:39.46528 N
Boylam:39.97306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/tph1fdBaAb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi