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Dersim'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Dersim Pülümür'de saat 16.44'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 16.09.2024 17:11
  • Giriş: 16.09.2024 17:11
  • Güncelleme: 16.09.2024 17:15
Kaynak: Haber Merkezi
Dersim'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Dersim'in Pülümür ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dersim'de saat 16.44'te 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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