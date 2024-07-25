Dersim'de 5 günlük eylem ve toplantı yasağı

Tunceli Valiliği, kent genelinde 25 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 5 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin izne bağlandığını duyurdu.

Güncel 25.07.2024 01:07 Giriş: 25.07.2024 01:07

Güncelleme: 25.07.2024 01:31 Kaynak: DHA

A- A A+

DHA