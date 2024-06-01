Dersim'de 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi

Bilim insanlarının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Dersim’de havadan ve karadan yapılan incelemelerde, 134 yapı ve 798 bağımsız bölümün bulunduğu 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi.

Dersim'de 8 bölge riskli ve rezerv alanı olarak tespit edildi.

Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile birçok bilim insanının sık sık '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Dersim'de, valilik koordinasyonunda başlatılan depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Dönüşüm Alanları 2’nci Daire Başkanı Mehmet Bedestenci ve Tunceli Kentsel Dönüşüm Müdürü Sinan Aras, askeri helikopterle kent merkezi ve ilçelerdeki ağır hasarlı binaları ve kentteki yapı stokunu havadan inceledi.

Çalışmalarda 8 bölgenin riskli ve rezerv alanı olarak tespit edildiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, “Bilim adamlarının televizyonlarda söylediği, yazdıklarına göre ilimiz çok önemli deprem kuşağında. Kuzey Anadolu fay hattı denilen ve kırılmayan, tek parçada kırılacağı tahmin edilen Erzincan ile Yedisu hattındaki fayın kırılmasıyla ilimizde 7 ile 9 şiddetinin arasında zemine göre hissedileceği bilim adamları tarafından söyleniyor. Deprem öncesinde dönüştürme kapsamında riskli alanlar belirledik. İlimizde toplam 8 bölgede 134 yapı, 798 tane bağımsız bölümün bir deprem anında çok çok büyük ihtimalle ayak kalamayacağın tespit ettik" dedi.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Tunceli ilimizin depreme karşı dirençli hale getirilebilmesi için deprem öncesinde birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi demin Sayın Valimizin de detaylarını ifade ettiği, yerinde dönüşüm prensibiyle çalışacağımız rezerv alan çalışmalarımız. Bir tanesi de daha evvel jeolojik etüt çalışmaları bakımından eksik kalmış olan bölgelerin tespit edilmesi suretiyle buralarda mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanmasıyla ilgili çalışmalarımız. Her iki çalışmamızı da hem yapı stoku bakımından zayıf olan noktalar rezerv alan çalışmalarımız hem de zemin bakımından zayıf olan bölgelerin tespit çalışmaları devam etmekte. İnşallah kısa süre içerisinde bunları tamamlayıp Tunceli'yi daha depreme karşı daha dirençli hale getirmek hedefindeyiz” diye konuştu