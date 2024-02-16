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Dersim'de 96 köy yolu ulaşıma açıldı

Dersim'de yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan 108 köy yolundan 96’sı ulaşıma açıldı. 12 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Ajans Haberleri
  • 16.02.2024 10:51
  • Giriş: 16.02.2024 10:51
  • Güncelleme: 16.02.2024 10:52
Kaynak: İHA
Dersim'de 96 köy yolu ulaşıma açıldı

Dersim’de önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla birlikte 96 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 12 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. 

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