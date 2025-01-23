Dersim'de çocuğa cinsel istismar: Anne ve sevgilisi tutuklandı

Dersim'de kız çocuğuna istismarda bulunan S.K. (33) ile çocuğun annesi S.Ç. (31) tutuklandı.

Pertek ilçe merkezinde S.K. isimli erkek, S.Ç. ile yaşadığı ilişkiyi kayda aldı. S.K. daha sonra S.Ç'yi görüntülerini sosyal medyada paylaşacağı şeklinde tehdit ederek kız çocuğuna istismarda bulundu.

Bir süre sonra anne S.Ç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak S.K. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık talimatıyla S.K. ardından da S.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. 'çocuğa cinsel istismar’, anne S.Ç. de 'çocuğa cinsel istismara yardım' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

S.Ç’nin 2 çocuğu sevgi evine yerleştirildi. Çocuğun sağlık raporunun ileriki süreçte çıkacağı belirtildi.