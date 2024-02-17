Dersim'de dev taş parçaları yola düştü

Dersim'de son günlerde devam eden yağış nedeni ile dağlardan kopan dev kaya parçaları yola düştü. Yola düşen taşlar nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı.

Dersim-Erzincan karayolunun 13. tünel mevkiinde kayalar yola düştü.

Karayolları ekipleri yolda sürekli ring atarken, yetkililer karayolunu kullanan şoförlerin taş ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmasını istedi.

Son bir haftadır etkili olan yağışlarla birlikte karayolunda birçok bölgede taş düşmeleri yaşanıyor.