Dersim'de direnen FEDAŞ işçileri, İl Müdürlüğü çatısına çıktı

Dersim'de 73 gündür direnişte olan FEDAŞ işçileri, "Aksa Sözünü Tut Talepleri Karşıla" yazan bir pankartla Fırat Elektrik ve Dağıtım AŞ.'nin çatısına çıktı. İşçiler, sorun çözülene kadar inmeyeceklerini belirtti.

Dersim'de düşük zam dayatmasına karşı geldikleri için işten çıkarılan Fırat Elektrik ve Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) işçilerinin direnişi 73. gününde devam ediyor.

FEDAŞ işçileri "Aksa Sözünü Tut Talepleri Karşıla" yazan bir pankartla, Fırat Elektrik ve Dağıtım AŞ. İl Müdürlüğü çatısına çıktı.

Çatıya çıkan işçiler, sorun çözülene kadar inmeyeceklerini belirtti.

DİSK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Direndiği hakkını aradığı için işinden atılan FEDAŞ işçileri "Aksa Sözünü Tut Talepleri Karşıla" yazan bir pankartla Tunceli İl Müdürlüğü çatısına çıktı, sorun çözülene kadar inmeyeceklerini söylüyorlar" denildi.

📣Direndiği hakkını aradığı için işinden atılan FEDAŞ işçileri "Aksa Sözünü Tut Talepleri Karşıla" yazan bir pankartla Tunceli İl Müdürlüğü çatısına çıktı, sorun çözülene kadar inmeyeceklerini söylüyorlar. pic.twitter.com/0ENxbqiCzE — DİSK/Enerji-Sen (@enerjisen) October 20, 2023

İşyerinin çatısında direnişini sürdüren işçiler, “Aksa şirketinin usulsüzce işten çıkardığı FEDAŞ işçilerinin güvenceli şekilde işe dönüşleri sağlanmadığı müddetçe biz burada beklemeye devam edeceğiz. Bizi ekmeğimizle sınamasınlar. Biz bugün buradaki arkadaşlar ekmeğimiz için çatıdayız. Şirket tarafından verilen söz tutulmadan buradan aşağı inmeyeceğiz” dedi.



İşçiler “Diren direne kazanacağız” sloganları atarak, çatıda bekleyişini sürdürüyor.

Dersim'de insanca yaşanacak bir ücret talep eden ve "çalışırken ölmek istemiyoruz" diyerek greve çıkan Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) işçilerinin 17'si direnişin 25'inci gününde işten çıkarılmıştı.