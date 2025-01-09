Dersim'de evleri yıkılan yurttaşların hak sahipliklerinin iptal edilmesi Meclis gündeminde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim milletvekili Ayten Kordu, 6 Şubat depremlerinden sonra Dersim'de birçok evin 'ağır hasar' kaydı alıp hak sahipliği kayıtlarının haksız şekillerde iptal edilmesiyle ilgili soru önergesi verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Ayten Kordu, şu soruları yöneltti:

"Dersim’de ağır ve orta hasarlı olduğu tespit edilen konutlarla ilgili kapsamlı bir planlamanız var mı? Varsa, söz konusu planlama ayrıntılı olarak kamuoyuyla neden paylaşılmamaktadır? Dersim’de 1.686 ağır hasarlı yapı olarak tespit edilen evlerin son durumları nedir? Ne kadar sayıda ev ağır hasar tespiti alıp yıkıldıktan sonra “ekonomik ömrünün tamamlandığına” dair tebliğler deprem mağduru yurttaşlara ulaştırılmıştır? Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde ‘ağır hasarlı’ olarak belirten evler nasıl oluyor da yıkıldıktan sonra ekonomik ömrünü tamamlanmış yönde karar verilmektedir. Yıkılan evler, nasıl bir teknik inceleme sonucunda ekonomik ömrünü tamamlamış olarak kabul edilmektedir? Bu evler ekonomik ömrünü tamamladıysa neden hasar incelemesi yapılmış ve ağır hasar tespiti ile kayıt altına alınmıştır?

Yurttaşların bu mağduriyetini giderecek herhangi bir çalışmanız olacak mıdır? AFAD'ın, 7269 Sayılı Kanun kapsamında “hak sahipliği” için tanınan 90 günlük süreye ek olarak, başvuru yapamayan afetzedeler için tüm illerde geçerli olan 2 günlük ek başvuru süresine neden Dersim kapsam dışında bırakılmıştır?"

"EKONOMİK ÖMÜR TAMAMLANDI"

Dersim’de 6 Şubat depremlerinin ardından yıkılan ağır hasarlı binalar yılın son gününde ‘ekonomik ömrünü tamamladı’ olarak kayıtlara işlenmişti. Sokakta kalan yurttaşlar kendilerine yeni konut yapılmayacağını belirterek itirazda bulunmuştu. Söz konusu karar nedeniyle bölgede birçok yurttaş mağdur oldu.

Karara tepki veren yurttaşlar, AFAD Müdürlüğü’ne itirazda bulundu. Dilekçede konutlarının ağır hasarlı olması için bireysel bir başvuru olmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan tespitte ağır hasarlı olarak tespit edildiği hatırlatıldı. Dilekçede şöyle denildi:

"Ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir bina nasıl oluyor da evlerimiz yıkıldıktan sonra ekonomik ömrünü tamamlamış oluyor? Hangi teknik inceleme yapıldı ki ekonomik ömrünü tamamlamış oluyor? Madem ekonomik ömrünü tamamladıysa neden ağır hasar incelemesi yapılmıştır?"