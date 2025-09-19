Dersim'de feribot seferleri iptal edildi
Dersim'de, Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerinin şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.
Kaynak: AA
Dersim'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.