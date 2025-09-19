Giriş / Abone Ol
Dersim'de feribot seferleri iptal edildi

Dersim'de, Çemişgezek-Elazığ feribot seferlerinin şiddetli rüzgar sebebiyle iptal edildiği duyuruldu.

  • 19.09.2025 11:25
  • Giriş: 19.09.2025 11:25
  • Güncelleme: 19.09.2025 12:28
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Dersim'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.

Çemişgezek Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.​​​​​​

