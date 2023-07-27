Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Dersim'de fırında silahlı kavga: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 12:39
  • Giriş: 27.07.2023 12:39
  • Güncelleme: 27.07.2023 12:39
Kaynak: İHA
Abone Olgoogle-news
Dersim'de fırında silahlı kavga: 3 yaralı

Dersim'in Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan alacak-verecek kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Olay, Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir fırında meydana geldi.

İddiaya göre fırına gelen M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.

Olayda fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

BirGün'e Abone Ol