Dersim'de fırında silahlı kavga: 3 yaralı

Dersim'in Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan alacak-verecek kavgasında silahla vurulan 3 kişi yaralandı.

Olay, Çemişgezek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki bir fırında meydana geldi.

İddiaya göre fırına gelen M.K. ile fırın işletmecisi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile M.K., belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı.

Olayda fırında çalışan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.