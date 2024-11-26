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Dersim'de kayyum protestosu: 4 kişi tutuklandı

Dersim'de kayyum kararlarını protesto eden 4 yurttaş tutuklandı.

Güncel
  • 26.11.2024 23:15
  • Giriş: 26.11.2024 23:15
  • Güncelleme: 26.11.2024 23:20
Kaynak: AA
Dersim'de kayyum protestosu: 4 kişi tutuklandı

DEM Partili Dersim Belediyesi ve CHP'li Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından iradesinin gasp edilmesine tepki gösteren yurttaşların katıldığı protesto eyleminin ardından 4 kişi gözaltına alındı.

Evleri basılarak gözaltına alınan 4 kişi, Emniyt'teki işlemlerinin ardından 'polise mukavemet' suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

22 Kasım Cuma akşam Dersim Belediyesi ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren yurttaşlar, iradelerinin gasp edilmesini protesto etmişler ve polisin müdahalesiyle karşılaşmışlardı.

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