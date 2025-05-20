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Dersim'de öğrenci servisi kaza yaptı: 8 öğrenci yaralandı

Dersim'in Pertek ilçesinde öğrenci servisi ile traktörün çarpıştığı kazada 8 öğrenci yaralandı.

Güncel
  • 20.05.2025 20:00
  • Giriş: 20.05.2025 20:00
  • Güncelleme: 20.05.2025 20:03
Kaynak: İHA
Dersim'de öğrenci servisi kaza yaptı: 8 öğrenci yaralandı

Dersim'de öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, Gülbahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çukurca, Ayazpınar ve Konaklar köyündeki öğrencileri taşıyan servis aracı, dönüş yolundayken traktör ile çarpıştı. Kazada 8 öğrenci hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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