Dersim'de öğrenci servisi kaza yaptı: 8 öğrenci yaralandı

Dersim'de öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Kaza, Gülbahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çukurca, Ayazpınar ve Konaklar köyündeki öğrencileri taşıyan servis aracı, dönüş yolundayken traktör ile çarpıştı. Kazada 8 öğrenci hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralı öğrenciler ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.