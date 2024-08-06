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Dersim'de ormanlık alanda yangın

Dersim'in Mazgirt ilçesinde meşe ormanlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 06.08.2024 15:43
  • Giriş: 06.08.2024 15:43
  • Güncelleme: 06.08.2024 15:47
Kaynak: AA
Dersim'de ormanlık alanda yangın
Fotoğraf: AA

Dersim'in Mazgirt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 ilk müdahale aracı ve bir arazözle müdahale ediyor.

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