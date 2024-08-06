Dersim'de ormanlık alanda yangın

Dersim'in Mazgirt ilçesinde meşe ormanlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 06.08.2024 15:43 Giriş: 06.08.2024 15:43

Güncelleme: 06.08.2024 15:47 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA