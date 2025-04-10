Dersim'de şap vakası alarmı: 11 yerleşim yerinde 30 günlük yasak kararı

Dersim'in Çemişgezek ilçesinde tespit edilen şap vakası nedeniyle 11 yerleşim yerinde hayvan hareketleri 30 gün süreyle yasaklandı.

Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şap vakalarının çevre köy ve mahallelere bulaşma riskine karşı Tekeli, Toratlı, Paşacık, Gözlüçayır, Bozağaç, Sarıbalta, Doğan, Payamdüzü, Ulukale, Yenimahalle ve merkez mahallelerinde hayvan giriş çıkışlarının geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Yetkililer, yasaklara uyulmaması ve kaçak hayvan hareketlerinin tespiti halinde idari para cezası uygulanacağını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, kuzu ve oğlak kayıplarının önlenmesi için aşılama çalışmalarının bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.