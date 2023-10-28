Dersim'de uçuruma düşen araçtaki 2 kişi yaralandı
Dersim'de yaklaşık 60 metrelik uçuruma düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
A.K'nin kullandığı 62 AAB 065 plakalı hafif ticari araç, Babaocağı köyü kara yolunda kontrolden çıkarak uçuruma düştü.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ö.T.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulundukları yerden kurtarılan yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Uçuruma düşen aracın çıkarılması için bölgede çalışma başlatıldı.
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