Dersim'de üzerine kaya düşen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
Dersim'de dağdan kopan kaya, kamyonetin üzerine düştü, sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Dersim'in Ovacık ilçesinde dün hareket halindeki kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yaralanan kişi yaşam mücadelesini kaybetti.
Dersim-Ovacık kara yolu Aşağıtorunoba köyü mevkisinde V.Y'nin kullandığı 23 BU 109 plakalı kamyonetin üzerine kaya düşmesi sonucu yaralanan araçtaki Ekber Soylu (69) Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'nin morguna gönderilen Soylu'nun cenazesi yarın ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
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