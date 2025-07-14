Dersim'de yaban domuzları şehre indi

Dersim'de, yavrularıyla birlikte şehir merkezine kadar inen yaban domuzları çöp konteynerinde karınlarını doyurdu.

Yaban domuzları yavrularıyla birlikte Dersim merkez Atatürk Mahallesi’ne kadar indi. Çöp konteynerlerinden karınlarını doyuran yaban domuzlarını rahatsız eden tek şey ise sokak köpekleri oldu.

İri bir yaban domuzu köpekleri bölgeden uzaklaştırırken ötekiler karınlarını doyurmaya devam etti. O anlar, Hasan Bıra tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Karınlarını doyuran yaban domuzları yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.