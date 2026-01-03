Dersim'de yavru köpeğe işkence: Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı

Dersim'in Ovacık ilçesi Güneykonak köyünde, yeni doğmuş bir köpek yavrusunu kar üzerinde bekleterek eziyet eden D.C.V., başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Dersim'de kar üzerinde yeni doğmuş köpek yavrusunun videosunu çekerek eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan mahkemeye çıkarılan D.C.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, videoda yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma ekiplerinin koordinesinde koruma altına alındı.

Hayvanlar, barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Yapılan incelemede, şüphelinin fotoğraf ve görüntü çekmek amacıyla yavru köpeği kısa süreli de olsa annesinden ayırdığı belirlendi.

Ayrıca aynı şahsın sosyal medya hesabında, Munzur Nehri kenarında iki köpeğin bir yaban domuzunu boğarak öldürdüğü anlara ait görüntüleri de paylaştığı tespit edildi.