Dersim'deki örtü yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Dersim'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Çevre 07.08.2024 10:09 Giriş: 07.08.2024 10:09

Güncelleme: 07.08.2024 10:13 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA