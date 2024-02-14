Dersim'den İliç'e gitmek isteyen heyetlere 4 günlük yasak

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’ndeki çökme sonucu toprak altında kalan işçiler için bekleyiş sürerken Tunceli Valiliği, Erzincan'a gidişleri 18 Şubat'a kadar yasakladı. Gerekçe olarak, olası eylem ve etkinlikler gösterildi.

Erzincan İliç’te bulunan Anagold firmasının işlettiği Çöpler Altın Madeni’nde felaket yaşandı.

2021’de 50 ton siyanürlü suyun sızmasına rağmen kapatılmayan, kapasite artırımına onay verilen madende yığın liç alanında çökme meydana geldi.

Çökme sonucu toprak altında kalan işçiler için bekleyiş devam ederken, Dersim’den Erzincan'a gitmek isteyen siyasi partiler ve STK’ler Sütlüce polis noktasında durdurularak engellendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Erzincan İliç’te meydana gelen çökmeye karşı olay yerine giderek dayanışma göstermek isteyen Dersim’deki siyasi partiler Tunceli Valiliği’nin aldığı il dışına çıkış yasağı gerekçe gösterilerek şehir çıkışında durduruldu.

Bu sırada İHD Eşbaşkanları Gürbüz Solmaz ve Gönül Sonbahar, İHD Üyesi Nülifer Aktağ ve avukat Gökmen Yeşil gözaltına alındı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu: "5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”