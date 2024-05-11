Dersim Dernekleri Federasyonu’nun etkinliği 5 gün kala iptal edildi

Dersim Dernekleri Federasyonu’nun 25’inci yıl kültür-sanat etkinliği 'salonda tamir ve bakım yapılacak' gerekçesiyle iptal edildi.

Dersim Dernekleri Federasyonu’nun (DEDEF) 18 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapacağı etkinlik İl Spor Müdürlüğü tarafından iptal edildi. 25’inci yıl kültür-sanat etkinliğinin iptal edilme gerekçesi ise salonun tamir ve bakımı olarak gösterildi.

Etkinliğin yapılmasına beş gün kala iptal edilmesine tepki gösteren DEDEF tarafından yapılan açıklamada, “Etkinliğimizi yasaklamak için hukuki ve yasal bir kılıf bulamayan mevcut zihniyet, salonda güvenlik sorunu var bahanesiyle etkinlik yapmamız engellenmiştir, salon tahsisi iptal edilerek adeta yasak getirilmiştir” denildi.

SUDAN BAHANELER

Açıklamada, “İptal edildiğine dair bilgi verilmeden önce, yetkili birimlere program ve etkinlik için bilgi verildikten bir süre sonra, bizlere salondan kaynaklı eksikliklerin olduğu, tamir edilmesi gerektiği, aksi durumda güvenlik sorunu olacağı bilgisi verildi. Tesadüfe bakarmısınız, daha geçtiğimiz ay seçim dönemi kullanılan ve herhangi bir güvenlik ve teknik sorunu bulunmayan spor salonu, her nedense tam bizim etkinliğimiz öncesi, bir anda alt yapısı çökerek; çatı, elektrik, klima ve havalandırma sisteminden kaynaklı acil 'güvenlik sorunu' ortaya çıkıyor” ifadeleri kullanıldı.

İNADINA YAPACAĞIZ

DEDEF açıklamasında tüm yasak ve engellemelere inat etkinliğini ileri bir tarihte mutlaka yapılacağı kaydedilerek şöyle denildi: “Etkinliğin yeni adresini ve tarihini belirlendikten sonra, kısa süre içinde başta hemşerilerimiz olmak üzere tüm halkımıza ve kamuoyuna duyurusunu yapacağız.

Herkes bilsin ki; 25 Yıldır mücadele ile ilmek ilmek ördüğümüz ve 25. yılımızı kutlayacağımız bugünlerde, geçmişten bugüne direnmeye, sözümüzü söylemeye, Dersimin sorunlarını dile getirmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz. Baskılar bizi yıldıramaz!”