Dersim'e kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Dersim için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Dersim'de kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtilerek uyarı yapıldı.

Açıklamada şunları kaydedildi:

“Tunceli çevrelerinde beklenen kuvvetli sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde (1800 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin edildiğinden dolayı meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."