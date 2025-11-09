Dersim gerçeğinin peşinde

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Yavuz Kardaşlar’ın ‘Benliğe Dönüş’ adlı kitabı Evincan Yayınları tarafından okurun beğenisine sunuldu.

Eser, üç kahraman üzerinden her birinin temsil ettiği bir felsefi anlayışın sosyal ve siyasal anlayışlarına yön vermesiyle, farklı ‘hakikat’ arayışlarına girmelerine yol açarken, okur varoluşçu ve devrimci yaşam anlayışlarının serpilip gelişmesiyle hikâyeyi takip etmektedir.

‘Benliğe Dönüş’ farklı bakış açılarından okunabilecek bir roman: kimi insan bir Dersim gerçeği, kimi hakikat arayışları, kimi felsefi anlayışların yaşamda çatışması veya bir aradalığını bulabilir.