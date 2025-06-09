Dersim halkı ayakta: Madene karşı yürüdüler
Dersim’in Sekasur bölgesinde açılması planlanan pomza taşocağına karşı bölge halkı yürüyüş düzenledi. Projenin yaşam alanları ve tarihsel hafıza açısından büyük risk taşıdığını belirten yaşam savunucuları ve halk "Bu saldırıya izin vermeyeceğiz" dedi.
Dersim’in Hozat ve Pertek ilçeleri arasında kalan Sekasur bölgesinde açılması planlanan pomza maden projesine karşı köylüler ve yaşam savunucuları yürüyüş düzenledi. Sekasur Doğa ve Çevre Platformu’nun çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşte "Binlerce insanın yaşadığı bu köylerin tam ortasında pomza adı verilen, bölgeyi alt-üst edecek, tüm yaşamı sonlandıracak olan bir maden projesi hayata geçirilmek isteniyor. Buna dur denilmeli" çağrısı yapıldı.
Hozat-Pertek Sekasur Doğa ve Çevre Platformu üyeleri bugün Hozat'ta bir araya gerek pomza ocağı projesini protesto etti. "Doğama, suyuma, toprağıma dokunma" pankartı açarak alkışlarla yürüyeş grup "Sekasur kutsaldır, kutsal kalacak", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları attı. Hozat-Pertek Sekasur Çevre Platformu yaptığı açıklamada "Pertek’e bağlı Zeve, Desiman, Orcan, ve Sefkar ile Hozat’a bağlı Bargini köyleri, bugün bir maden projesiyle yaşam hakkından, geleceğinden ve inancıyla kurduğu kadim bağdan koparılmak isteniyor. Bölgeye açılmak istenen pomza madeni ocağı, sadece tarımı, hayvancılığı ve su kaynaklarını değil; aynı zamanda Dersim'in doğayla iç içe yaşayan kültürünü, Alevi inancının kutsal mekânlarını da tehdit etmektedir" denildi.
DAYANIŞMA ÇAĞRISI
Madenin yapılacağı bölgede çok sayıda hayvan ve bitki türünün yaşadığı vurgulanan açıklamada "Bu bölgede aktif olarak 35 bin küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvan ile binlerce arı kovanı bulunmaktadır. Bu bölge koyun sürülerinin geçiş ve konaklama noktasıdır. Bölgede aynı zamanda tarihi eser niteliğinde birçok kaya mezarı bulunmaktadır ve bu bölge yetkili kurumlar tarafından SİT alanı ilan edilmiştir. Dersim, yüzyıllardır doğayla uyum içinde yaşayan halkların, özellikle de Alevi topluluklarının inanç merkezidir. Bu coğrafyada doğa sadece bir yaşam alanı değil; kutsal bir varlıktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, özetle şöyle denildi:
"Bölgede yer alan Sultan Hıdır, Ağuçan Ocağı ve Derviş Cemal mekanına ait kutsal yerler sadece inançsal değil; tarihsel ve kültürel bir değere sahiptir. Bu mekânların çevresinde yürütülecek her türlü endüstriyel faaliyet, bu inanç alanlarına yönelik açık bir saygısızlık ve tahribattır. Pomza madeni tüm bu su kaynaklarını kurutacak ve yok edecektir. Pomza çıkarımı sırasında: verimli tarım toprakları tahrip edilir, su kaynakları kurur veya kirlenir, yaban hayatı yok olur, köylülerin geçimi biter, köyler boşalır. Maden şirketleri bu yıkımı 'hafif hasar”' diye sunabilir. Oysa biz biliyoruz ki doğanın hafif hasarı olmaz; çünkü topraklarımız da acilan her yara, nesiller boyu sürer. Bu projeye karşı ÇED sürecinin işletilmemesi, yerel halkın bilgilendirilmemesi, kutsal alanların göz ardı edilmesi gibi birçok gerekçeyle hukuki girişimlerimizi başlattık. Ziyaretlerimize, derelerimize, ormanlarımıza sahip çıkıyoruz. Yalnızca mahkemelerde değil; dost meclislerinde, cem evlerinde, dağ başlarında ve köy meydanlarında, sokaklarda bu sesi büyüteceğiz. Tüm çevre örgütlerine, İnanç kurumlarına, demokratik kitle örgütlerine, vicdan sahibi tüm yurttaşlara: Dersim’in doğasına, kutsal mekânlarına ve köylerine sahip çıkın. Bu sadece bir maden karşıtı mücadele değil; bir inancın, bir yaşam biçiminin, bir coğrafyanın savunusudur."