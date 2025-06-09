Dersim halkı ayakta: Madene karşı yürüdüler

Dersim’in Hozat ve Pertek ilçeleri arasında kalan Sekasur bölgesinde açılması planlanan pomza maden projesine karşı köylüler ve yaşam savunucuları yürüyüş düzenledi. Sekasur Doğa ve Çevre Platformu’nun çağrısıyla gerçekleşen yürüyüşte "Binlerce insanın yaşadığı bu köylerin tam ortasında pomza adı verilen, bölgeyi alt-üst edecek, tüm yaşamı sonlandıracak olan bir maden projesi hayata geçirilmek isteniyor. Buna dur denilmeli" çağrısı yapıldı.

Hozat-Pertek Sekasur Doğa ve Çevre Platformu üyeleri bugün Hozat'ta bir araya gerek pomza ocağı projesini protesto etti. "Doğama, suyuma, toprağıma dokunma" pankartı açarak alkışlarla yürüyeş grup "Sekasur kutsaldır, kutsal kalacak", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz" sloganları attı. Hozat-Pertek Sekasur Çevre Platformu yaptığı açıklamada "Pertek’e bağlı Zeve, Desiman, Orcan, ve Sefkar ile Hozat’a bağlı Bargini köyleri, bugün bir maden projesiyle yaşam hakkından, geleceğinden ve inancıyla kurduğu kadim bağdan koparılmak isteniyor. Bölgeye açılmak istenen pomza madeni ocağı, sadece tarımı, hayvancılığı ve su kaynaklarını değil; aynı zamanda Dersim'in doğayla iç içe yaşayan kültürünü, Alevi inancının kutsal mekânlarını da tehdit etmektedir" denildi.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Madenin yapılacağı bölgede çok sayıda hayvan ve bitki türünün yaşadığı vurgulanan açıklamada "Bu bölgede aktif olarak 35 bin küçükbaş ve 500 büyükbaş hayvan ile binlerce arı kovanı bulunmaktadır. Bu bölge koyun sürülerinin geçiş ve konaklama noktasıdır. Bölgede aynı zamanda tarihi eser niteliğinde birçok kaya mezarı bulunmaktadır ve bu bölge yetkili kurumlar tarafından SİT alanı ilan edilmiştir. Dersim, yüzyıllardır doğayla uyum içinde yaşayan halkların, özellikle de Alevi topluluklarının inanç merkezidir. Bu coğrafyada doğa sadece bir yaşam alanı değil; kutsal bir varlıktır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, özetle şöyle denildi: