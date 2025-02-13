Dersim'in bazı ilçelerinde eğitime kar engeli: 222 köy yolu kapandı
Dersim'de dün başlayan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür'de eğitime bir günlük ara; Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık'ta taşımalı eğitime ara verildi. Öte yandan yağışla birlikte 222 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dersim'in bazı ilçelerinde kar nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Dersim'de, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı belli aralıkla sürüyor.
Kent geneli beyaza bürünürken, valilik Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerinde tüm eğitim öğretime, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca il genelinde kamu kurumlarında görevli hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
222 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Yağışla birlikte 222 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne bağlı 59 araç ve 120 kişilik ekip, köy yollarının ulaşıma açılması için temizleme ve küreme çalışmalarına başladı.
Belediye ekipleri ilçe merkezlerindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler Dersim- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçeler arasındaki yollarda çalışma yürütüyor