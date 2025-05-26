Dersim'in doğasına, hafızasına saldırı

Dersim birçok maden projesi ile saldırı altında. Bunlardan birisi de Hozat ve Pertek ilçeleri arasında yer alan Sekasur bölgesinde açılmak istenen pomza kum ocağı madeni projesi. Doğa, inanç, yaşam alanları ve tarihsel hafıza açısından büyük risk taşıyan bu projeye karşı bölge halkı ayakta.

Pertek ilçesine bağlı Bargini (Karabakır), Zeve (Dorutay), Orcan (Yukarı Gülbahçe), Akdemir (Avşeker) ve Desiman (Ardıç) köylerinin muhtarları Tunceli Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) gerekli değildir kararına karşı Erzincan İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma istemiyle dava açtı. Sekasur Doğa ve Çevre Platformu öncülüğünde bir araya gelen köylüler geçtiğimiz hafta kitlesel bir yürüyüşle projeyi protesto etti.

KUTSAL BİR BÖLGE

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu da, Sekasur’un ekolojik ve kültürel dokusunu tehdit eden bu girişimle ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına soru önergesi verdi. Önergede, "Söz konusu maden projesi, yalnızca doğaya değil, aynı zamanda tarihsel belleğe de zarar verme riski taşımaktadır. Sekasur, 1937-38 Dersim Tertelesi’nde Ağuçan Ocağı’ndan onlarca insanın katledildiği ve toplu mezarların bulunduğu bir hafıza mekânı olup, bu yönüyle toplumsal travmaların ve tarihsel acıların da yaşandığı kutsal bir bölgedir" ifadelerini kullandı.

Davanın avukatlarından Kenan Çetin, maden ocağı projesinin, yöre halkı bakımından kutsal sayılan Ağuiçen Ocağı ve Sultan Hıdır ocaklarının tam ortasına denk düştüğünü söyleyerek, "Söz konusu alanda 1938 katliamında yaşamını yitiren, yıllar sonra naaşları bulunan yaklaşık 24 köylü anısına yapılan anıt mezarlar da var” ifadelerini kullandı.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Çevre aktivistleri projenin hayata geçmesi halinde yaşanacakları BirGün'e anlattı.

Munzur Koruma Kurulu sözcüsü Hasan Şen, "Projenin uygulanmak istendiği alanlar, bölge halkının temel geçim kaynaklarından biri olan arıcılık, tarım ve hayvancılık için kullanılan önemli meraları kapsamaktadır. Ayrıca, maden faaliyetleri içme suyu kaynaklarını da olumsuz etkileyecek. Pomza Madencilik faaliyetleri sırasında ormanlık alanlar ve doğal yaşam alanları tahrip edilir. Yüzeydeki bitki örtüsünün kaldırılması, erozyon riskini artırabilir.

Taşın çıkarılması ve işlenmesi sırasında çevreye yayılan toz, hem çevre hem de insan sağlığı için zararlı olabilir. Bölgenin ekolojik dengesi, biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri için de ciddi tehdit oluşturan bu proje, halkın onayı ve rızası olmadan ilerletmek istenmektedir" dedi.

Hasan Şen

43 BİN HEKTAR ALAN

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü avukat Barış Yıldırım da Dersim'de 43 bin hektar alanın ruhsatlandırıldığı belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dersim coğrafyası Dersimliler için bir bütün olarak kutsal. Buranın yıllardır Dünya Kültür Mirası listesine alınmasını talep ediyoruz. Munzur Havzası'nda 43 bin 350 hektarlık bir alan ruhsatlandırılmış durumda. Munzur Milli Parkı'nın toplam büyüklüğü ise 42 bin hektar. Havzanın bir bölümü milli park ancak milli park olmayan bölümde çok büyük bir ruhsatlandırma alanı var. Dersim'de 145 madencilik projesi söz konusu. Altın, gümüş, pomza madenleri gibi projeler bulunuyor. Munzur Nehri ve Pülümür Çayı'nın tabanı doğal sit alanı ilan edildi. Bölgedeki tüm akarsu ekosistemleri BERN Sözleşmesi'ne göre koruma altında bulunan habitat alanlarını barındırıyor. Yani burada yaban keçisi, vaşak, su samuru gibi canlılar her vadide var. Bu sözleşme onların habitatını da koruyor. Yani bir yerde yaban keçisi yaşıyorsa bırakın maden projesini, insan etkileşimi bile yasaktır. Hadiseye bir bütün olarak bakmamız gerekiyor. Bu havzanın tümünün koruma altına alınması lazım. Munzur havzası bir bütün olarak Dersim'i içeren bir havza yan kollarıyla birlikte. Bu coğrafyaya yönelik tüm projelerin iptal edilmesi gerekmektedir."