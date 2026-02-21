Dersim'in Toratlı köyü afet bölgesi ilan edildi: 7 ev güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı

Dersim'in Çemişgezek ilçesindeki Toratlı köyü afet bölgesi ilan edildi. 1959 yılından bu yana zemininde kayma yaşanan köyde alarm verilirken Valilik evleri boşalttı.

Dersim'in Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı Köyü’nde dün yeniden zemin hareketliliği yaşandı.

1959’dan bu yana zemini kayan köy için alarm durumuna geçen Valilik, sürecin yakından ve titizlikle takip edildiğini açıkladı.

Dersim'in Çemişgezek ilçesine bağlı Toratlı Köyü’nde 1959 yılından bu yana süregelen zemin hareketliliğinin dün itibarıyla yeniden ivme kazanması üzerine, bölgede güvenlik ve tahliye çalışmaları başlatıldı.

1967 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile resmî olarak “Afete Maruz Bölge” ilan edilen köyde yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Tunceli Valiliği, sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından uzun yıllardır izlenen sahada, 2024 ve 2025 yıllarında yapılan teknik incelemeler sonucunda toprak hareketliliğinin devam ettiği saptandı. 2025 yılı Temmuz ayında alan sınırlarının netleştirilmesi amacıyla yürütülen sayısallaştırma çalışmaları tamamlanarak, parsel bazlı tescil dosyası AFAD Başkanlığı’na iletildi.

Alanın jeolojik yapısı nedeniyle her yıl belirli düzeylerde seyreden doğal sürecin, bu yılki yağışların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesiyle önceki yıllara oranla daha belirgin hale geldiği ifade edildi.

VALİLİK EVLERİ BOŞALTTI

Valilik, afet bölgesi sınırları içerisinde yer alan toplam 19 konuttan 7’sinin vatandaşların can güvenliğini temin etmek amacıyla tedbir amaçlı derhal boşaltıldığını ve bu yapılara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Geriye kalan 12 konut için ise vatandaşların mağduriyetini önlemek ve güvenliklerini riske atmamak adına teknik ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, Valiliğe sunulacak teknik raporun ardından nihai önlemlerin alınacağı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sürecin Valilik koordinasyonunda, İlçe Kaymakamlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yakından izlendiği bildirildi.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz tarafından saha uzun yıllardır düzenli olarak izlenmektedir. En son 2024 ve 2025 yıllarında yeniden gözlem ve teknik incelemeler gerçekleştirilmiş; alanda toprak hareketliliğinin devam ettiği tespit edilmiştir.

Hâli hazırda Afete Maruz Bölge sınırları içerisinde bulunan 19 konuttan 7 tanesi vatandaşlarımızın can güvenliğini teminen ve tedbir amaçlı güvenlik altına alınarak derhal boşaltılmıştır. Diğer 12 konut için vatandaşlarımızı mağdur etmemek ancak can güvenliklerini de riske atmamak amacıyla alanda teknik ekiplerce çalışılmıştır.

Valiliğimize sunulacak teknik rapora istinaden gerekli önlemler alınacaktır. Boşaltılan konutlara yeniden yerleşim olmaması için gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır. Süreç, Valiliğimiz koordinasyonunda İlçe Kaymakamlığımız ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yakinen ve titizlikle takip edilmektedir."