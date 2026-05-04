Dersim Katliamı 89’uncu yılında

Dersim Katliamı’nın üzerinden 89 yıl geçti. Bu süreçte ne Seyid Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri açıklandı ne de yüzleşme oldu. Dönemin tanıkları katliamdan cenazelerin altına gizlenerek saklandıklarını anlattı. Bakanlar Kurulu kararıyla 4 Mayıs 1937 tarihinde Dersim’de başlatılan katliamın üzerinden 89 yıl geçti.

1937 ve 1938 yıllarında yaşanan katliamda resmi kayıtlara göre 13 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ancak kimi kaynaklar katledilenlerin sayısının en az 70 bin olduğunu belirtiyor. Yine katliam döneminde onbinlerce kişi de farklı kentlere sürgün edildi. Harput’ta kurulan özel mahkemede yargılanan Seyid Rıza, oğlu Resik Hüseyin ve arkadaşları, 15 Kasım 1937’de idam edildi.

‘ÖZÜRE’ RAĞMEN YÜZLEŞME OLMADI

Katliamın üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen ne Seyid Rıza ve arkadaşlarının mezar yerleri ne de tarihi "Dersim’in kayıp kızları" olarak geçen kadınların akıbetleri açığa çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2011 yılında "Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum" açıklaması yaptı. Ancak Dersim Katliamı ya da 38 Katliamı’na dair bir yüzleşme olmadı.