Dersim Katliamı'nda yaşamını yitirenler için Berlin'de anıt

BirGün Berlin

Dersim’de 1937-1938 yıllarında Tertele’de yaşamını yitirenler anısına yapılan anıtın açılışı 4 Mayıs Pazar günü saat 13.00 – 17.00 arasında yapılacak.

Berlin Blücher Platz’daki park içinde yapılan anıt Berlin Waterloo Ufer 7 10961 adresinde bulunan Dersim Kültür Derneği’nin yan tarafında bulunuyor.

Anıtın yapımı Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu ve Dersim Kültür Derneği Berlin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Dersim Kültür Derneği yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

"Tertele olarak adlandırdığımız binlerce kişinin katledilmesi olayı, tarihimizde derin izler bırakmıştır. Bu anıtın açılışı, hatırlamayı sürdürmek ve kurbanlara onurlu bir şekilde saygı göstermek adına önemli bir adımdır. Tören sırasında yalnızca kurbanları anmakla kalmayacak, aynı zamanda hayatta kalanların cesaretini de takdir edeceğiz.

Anıtı oluşturan malzemeler Dersim’den getirildi. Açılışın 4 Mayıs tarihinde yapılacak olmasının önemi; bu tarihin katliamların başlangıç tarihi olarak kabul edilmesidir. 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu kararıyla başlatılan harekat sonrasında binlerce insan katledilmiş, onbinlerce insan sürgün edilmiş, çocuklar başka ailelere evlatlık olarak verilmişti. Bugüne kadar katledilenlerin kaç kişi olduğu konusunda inandırıcı resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Katliamdan sonra evlatlık verilen çocukların ve sürgün edilen insanların akıbeti açıklanmadı.

Başta Seyit Rıza ve oğlu olmak üzere idam edilenlerin mezar yerlerinin nerede olduğu tüm girişimlere rağmen bugüne kadar açıklanmadı. Tüm bunların açıklanması ve gerekenlerin yapılması için bu güne kadar olduğu gibi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."