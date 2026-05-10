Dersim Katliamı tanığı Hanife Güleç hayatını kaybetti

Dersim Katliamı tanıklarından 98 yaşındaki Hanife Güleç yaşamını yitirdi.

MA'nın aktardığına göre, PİRHA Yayın Kurulu üyesi Veli Haydar Güleç’in de annesi olan Hanife Güleç, vasiyeti üzerine yarın (11 Mayıs) Ovacık’ta toprağa verilecek.

HANİFE GÜLEÇ KİMDİR?

Hanife Güleç, 1937-38 Dersim Katliamı'nda babasını, kardeşlerini ve tüm komşularını kaybetti. Katliamın ardından 10 yıl boyunca Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde sürgün hayatı yaşayan Güleç ve ailesi, 10 yılın ardından yeniden memleketlerine döndü.

Hanife Güleç, 1994’deki köy yakmaları döneminde elinde olan her şeyi köylülerle paylaştı.